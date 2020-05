Die groteske Russlandreise eines fahrenden Seelenkäufers

Und das ist nun das Geschäftsmodell des Beamten Tschitschikow aus Gogols Roman "Die toten Seelen".

Handlungsreisender in Sachen Tod, kauft Tschitschikow die Namen verstorbener Leibeigener ein und überträgt diese "toten Seelen" in seine Geschäftsbücher, die ihn zu einem scheinbar wohlhabenden Mann machen.

Kirill Serebrennikow zeigt seine zeitlose Interpretation von Gogols Burleske bei den Wiener Festwochen als Premiere im deutschsprachigen Raum. Ein zehnköpfiges Männerensemble stellt auf einer Bühne, die als überdimensionale Holzkiste einem Sarg gleicht, die Impressionen dieser makaberen Einkaufsreise dar: Sie sind Bäuerinnen, Anzugträger, tobende Kinder und sogar Tiere. Mit erstaunlichem Körpereinsatz schlüpfen sie in immer wieder neue Rollen. Im Reich der matronenhaften Gutsbesitzerin Karobotschka sind sie alte Weiber, die den Seelenkäufer mit Spitzendeckchen verführen wollen, wenig später werden sie zur Meute kläffender Hunde; wer einem Putin-Double gleich mit nacktem Oberkörper über die Bühne stolzierte, ist kurz darauf Braut in weiß und fast jeder im Ensemble singt: Alexander Manotskow hat eindringliche Lieder nach Gogols "lyrischen Ausschweifungen" komponiert, die Blicke in die Seelen der Toten(ver-)käufer vermitteln. Und nicht nur das: " Russland, was willst du nur?", singt der Chor am Schluss.

Was dieses Ensemble leistet, ist herausragend. Doch auch dem Publikum wird einiger Einsatz abverlangt: Der Abend ist, obwohl mitreißend, mit zweieinhalb Stunden nicht zu kurz. Dennoch sehr, sehr sehenswert.

Info: Noch bis 23. 5. im Volkstheater; Russisch mit deutschen Übertiteln