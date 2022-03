Die Grenzen der Kunstdiplomatie: Russland fordert Bilder zurück

Kein Dürer in St. Petersburg

Österreichs große Museen, die allesamt den Einmarsch in der Ukraine öffentlich verurteilen und teilweise auch Hilfsmaßnahmen organisieren, haben auch sonst derzeit keine großen Schätze in Russland verliehen, wie es auf KURIER-Nachfrage heißt. Die Albertina hatte zwar geplant, 12 Werke von Albrecht Dürer an die große Dürer-Jubiläumsschau der Eremitage in St. Petersburg zu schicken, die noch bis 28. März angesetzt ist. Man sei aber davon abgekommen - vor allem, weil die Kuriere, die mit den Bildern mitreisen, unzumutbar lange Quarantänezeiten auf sich zu nehmen gehabt hätten, wie ein Sprecher erklärt. Die politische Situation in der Ukraine sei zum Start der Schau im Dezember 2021 noch nicht absehbar gewesen, wohl hätten aber die Unruhen in Belarus die Entscheidung mit beeinflusst.