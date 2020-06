Die Erdberger Italianità

Schon im Hauseingang hört man sie Italienisch reden und scherzen. Max Piva, Michele Bubacco und Mattia Casagrande, drei junge Maler aus Venedig, arbeiten hier an ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung, und sie haben bis zur letzten Minute alle Hände voll zu tun. Die Schau "Bacan" eröffnet am Donnerstag und zeigt einen Überblick über das ungewöhnliche, formal wie inhaltlich höchst unterschiedliche Werk der drei Künstler, die einander seit ihrer Schulzeit am Liceo Artistico in Venedig kennen.

Michele Bubacco, Mattia Casagrande und Max Piva, drei italienische Maler aus Venedig, haben in Wien ein Atelier eingerichtet.. Ihre Arbeiten sind ab 15. Jänner in der Erdberger Galerie "Markhof 2" zu sehen. Wien, 09.01.2015