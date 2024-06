"Die Csárdásfürstin" in Baden: Eine schwung- und temperamentvolle Operette

Licht und Schatten

Auch wurden Texte neu kreiert oder verändert: So werden etwa vom Conferencier des jüdischen Orpheums in Budapest Feri Bacsi, verkörpert von Tania Golden, immer wieder leider schwer verständlich jüdische Witze erzählt. Die bekannte Nummer "Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht" wird zu "Ganz ohne Liebe geht die Chose nicht", offenbar ein Zugeständnis an den Gendergeist und der sich auf der Bühne tummelnden queeren Gesellschaft.

Aber insgesamt kommt in dem eher einfachen aber ästhetischen Bühnenbild die kluge wirkungssichere Verteilung von Licht und Schatten im Wechsel von heiter beschwingten, melancholisch umdüsterten, lustig draufgängerischen und leidenschaftlich erregten Szenen bei der Inszenierung voll zur Geltung. Mitreißend und temperamentvoll ist die Umsetzung mit wohl dosierten Slapsticks. Es fehlt auch nicht an Eleganz und Witz.