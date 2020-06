Die Bregenzer Festspiele sind eröffnet

Metzler selbst betonte in seiner Rede die Bedeutung der Kunst. Man wolle am Bodensee die entsprechenden (auch finanziellen) Rahmenbedingungen für ein "weltoffenes Zuhause" bieten; der Aufbruch in eine neue Ära sei "sehr spannend und voller Überraschungen". Man wisse aber, so Metzler sinngemäß, wohin man in Zukunft gehen wolle.

Auf die Korruptionsvorwürfe gegen diverse Politiker ging Kulturministerin Claudia Schmied ein. Sie verlangte vor allem von der Politik mehr Anstand, und erntete dafür Zwischenapplaus. Auch Integration sei ein wesentlicher Bestandteil der kulturellen Entwicklung und wichtig auf dem Weg zur Eigenverantwortung, so Schmied.