Die Beamtinnen, die ihr ganzes Leben der Steuergerechtigkeit ...

In einem baufälligen Finanzamt versucht ein Team, Steuersündern auf die Schliche zu kommen. Man plaudert in Ellipsen, lässt also das Zeitwort weg. Und die meisten haben sprechende Namen. Bea Mtinnen weiß alles, ihr ganzes Leben hat sie der Steuergerechtigkeit gewidmet. Aber die jüngere Nele Neuer, eine Karrieristin, wird befördert. Elfi Nanzen betätigt bei komplexen Fällen die „Durchwinktaste“. Mit ihrem Kollegen und Ehemann Reiner Lös verbindet sie die Freude am Veranlagen: Eine Scheidung wäre finanziell das Dümmste überhaupt. Und immer wieder schneit Betriebsprüferin Angie Außen herein, um von ihren Coups zu erzählen.

Lockenperücken

Im Kasino des Burgtheaters merkt an einem Detail, dass „Der Fiskus“ über korrekte, jedoch recht ungelittene Menschen vor Corona (Anfang 2020) und dem Homeoffice uraufgeführt wurde. Denn die Beamtinnen können sich über „häusliche Arbeitszimmer“ erregen, die zwar in den Steuererklärungen deklariert wurden, aber nicht existieren.

Doch die Inszenierung ist ohnedies aus der Zeit gefallen: Henrike Engel stattete das Plastikplanen-Baustellenbüro mit Uralt-Computern und Faxmaschinen aus; Janina Brinkmann steckte das spielfreudige Ensemble – u. a. Stefanie Dvorak, Deleila Piasko, Dorothee Hartinger, Bardo Böhlefeld – in hinreißende 80er-Jahr-Outfits samt Lockenperücken. Und Regisseurin Anita Vulesica gelang ein durchrhythmisierter Abend voll Tiefgang wie Leichtigkeit. Sabine Haupt besticht als verschrobene, übereifrige, mies behandelte Bea Mtinnen.