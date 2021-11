Die Band Nihils: Premiere in der Stratosphäre

„Diese Songs fühlen sich an wie eine Reise durch den Weltraum, zu verschiedenen Planeten und Welten, auf der Suche nach einer neuen Heimat, aber immer mit einem Blick auf unsere Erde. Sie beschäftigen sich mit der Endlichkeit unseres Heimatplaneten, aber auch mit den Möglichkeiten, ihn zu einem besseren Ort zu machen, mit der Entdeckung neuer Umgebungen, in denen andere Naturgesetze gelten, und mit Emotionen, die wir erst einmal erkunden müssen.“

Um die Veröffentlichung gebührend zu feiern, haben Nihils ein spezielles Fluggerät, bestehend aus einem Wetterballon, zwei GPS-Trackern, einem Fallschirm, Powerbanks, einer Action-Kamera, Mikrofonen und einem speziell angefertigtem Speaker von Berlin aus in die Stratosphäre geschickt. Während des zweieinhalbstündigen Fluges wurde die EP in der größtmöglichen Höhe in Schleife abgespielt. Das Ergebnis ist ein 20-minütiges Video, das heute Abend Premiere hat.

Unter https://www.youtube.com/watch?v=Y2HkKvA6oJA ist ab 19.30 zuerst ein Frage-Antwort-Session mit der Band zu sehen, gefolgt von dem Stratosphären-Film.