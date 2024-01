Ilse Helbich (1923 - 2024): Die Spätberufene starb mit 100

Geboren wurde Ilse Helbich am 22. Oktober 1923 in Wien, wo sie später Germanistik studierte. Sie arbeitete publizistisch etwa zur Biografie Ludwig Wittgensteins, schrieb zahlreiche Radiocollagen für den ORF sowie Kolumnen für "Die Presse". Ihre späte Autorinnenkarriere schlug sich u.a. in den Büchern "Schwalbenschrift" (2003), "Die alten Tage" (2004), "Iststand. Sieben Erzählungen aus dem späten Leben" (2007) und "Fremde. Erzählungen" (2010) nieder.

In ihrem Roman "Das Haus" (2009) verarbeitete sie die Geschichte eines von ihr 1985 im Ortszentrum von Schönberg am Kamp erworbenen alten Hauses, das sie renovieren ließ. 2012 erschien der Band "Grenzland Zwischenland. Erkundungen", vorsichtige Erfahrungsberichte von den einschneidenden Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, vom Leben mit zunehmender Erblindung, vom Kampf um die Hoheit über das eigene Wort und die eigene Erinnerung. In "Vineta" (2013) erinnerte sie sich in vielen kurzen Kapiteln an ihre Kindheit in Wien. In Prosaminiaturen werden Bilder, Klänge und Gerüche von einst heraufbeschworen, vom Kreischen der Tramwaybremsen bis zum Teppichklopfen.