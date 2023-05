Die 100 besten Kinderbücher aller Zeiten

Vorbilder

Rebecca Laurence, Redakteurin von BBC Culture, sagte: “Wir freuen uns sehr, die Umfrage von BBC Culture zu den 100 besten Kinderbüchern aller Zeiten zu präsentieren. 177 Kinderbuchexperten aus 56 Ländern haben ihre Stimme abgegeben. Wir hoffen, dass diese Liste zu Diskussionen anregt und die Menschen ermutigt, die Klassiker ihrer Jugend wieder zu lesen und Bücher zu entdecken, die sie vielleicht noch nicht kannten."

Philip Pullman, Autor von Northern Lights (1995) und der ranghöchste lebende Autor auf der Liste (Platz 6), sagte: "Ich bin hocherfreut über das Ergebnis dieser Umfrage, es hat mich völlig überrascht, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtigen Worte dafür finden kann. Kinderbücher sind wichtig, weil wir auch als Erwachsene noch über sie nachdenken, weil sie unsere Sicht auf die Welt und unser Denken über andere Menschen prägen. Sie liefern uns Vorbilder für schlechtes und gutes Verhalten. Menschen, die wir gerne als Freunde hätten, die sich in schwierigen Situationen großzügig, freundlich und mutig verhalten. Deshalb sind sie sowohl für Erwachsene als auch für Kinder wichtig, und deshalb sind die besten Bücher für Erwachsene aus denselben Gründen wichtig, denke ich."

Elle McNicoll, Autorin von A Kind of Spark (2020), die jüngste Autorin und Verfasserin des jüngsten Buches auf der Liste (Platz 75), sagte: "Es ist so verblüffend, A Kind of Spark auf dieser Liste zu sehen. Es war die größte Freude und Erleichterung zu sehen, wie sich so viele Kinder, vor allem Kinder am Rande der Gesellschaft, in Addie und ihre Geschichte verliebt haben, aber auf diese Weise anerkannt zu werden, ist wirklich unglaublich. Ich bin auch stolz, die Jüngste zu sein. Ich hoffe, ich habe meinen Höhepunkt noch nicht erreicht!"