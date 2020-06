Diagonale-Blog: Wechsel zwischen den Genres

Was noch aufgefallen ist, ist natürlich Peter Kern: Veronika Franz, meine KURIER-Kollegin, und Severin Fiala haben ein wirklich amüsantes Porträt des exzentrischen Künstlers (, Kern`) gestaltet, in dem sich Herr Kern natürlich das Ruder nicht aus der Hand nehmen lässt. Er schimpft und sudert und entblößt sich (ja, er sitzt tatsächlich nackt im Bild). Beim Publikumsgespräch nach der Pemiere im Annenhofkino war Kern nett und gemäßigt und bezeichnete den Film launig als ,Hommage an die Fettschürze`. Franz und Fiala kamen kaum zu Wort.



Auffällig in Graz auch das tolle Wetter: Nichts wie raus in den Schanigarten vom Schubertkino oder in den vom Frankowitsch, dem besten Brötchencaterer zwischen Scheibbs und Nebraska (da kann sich das unaussprechliche Wiener Brötchenhaus verstecken!).