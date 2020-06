Diagonale-Blog: In Schwung gekommen

Am zweiten Tag des Festivals sind alle da: die Regisseure und Schauspieler, die ihre Filme vorstellen, die Verleiher und Produzenten, die ihnen Mut zusprechen und viele, viele Journalisten. Das übliche Flurfunk-Festival-Syndrom breitet sich in Windeseile aus: ,Den Film musst du gesehen haben, der ist wirklich gut`, ,Hast du schon gehört, dort ist heute eine nette Party` und ,Mixi und Maxi treffen sich zum Essen im Lecker-Schmecker-Beisl. Du musst auch hinkommen`. Überall scheint was los zu sein und man bekommt ein schlechtes Gewissen, das einen für den Rest der Zeit in Graz/ Cannes/ Venedig/ Berlin nicht mehr loslässt.

Eine mögliche Dreiteilung zwecks Omnipräsenz wäre auch für heute, Donnerstag, in Graz nicht schlecht. Da sind drei Musst-du-gesehen-haben-Termine just zum gleichen Zeitpunkt, um 18 Uhr, angesetzt: Nikolaus Geyrhalter präsentiert als Galionsfigur des ORF-Abends seine sehr kontemplative Dokumentation ,Donauspital` über das gleichnamige Riesenspital am östlichen Wiener Stadtrand. Er filmt die dort Tätigen - vom Chirurgen über die Schwestern in der Neonatologie bis zu den Küchenhilfen alle kommentarlos ab, was - je nach Szene - fad bis eindringlich wirken kann. Der ORF hat Geyrhalter, der im Vorjahr mit ,Abendand` die Diagonale eröffnete, gut im Nachtprogramm versteckt: Er zeigt ,Donauspital` am kommenden Sonntag um 23.05 Uhr.

Dann wäre da Umut Dags , Kuma`, der erste Langfilm des jungen, kurdischstämmigen Wieners. Dag erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Frauen, die zwischen den Kulturen leben. Fatma, die krebskranke Frau eines Türken, wählt Ayse zur Zweitfrau ( Kuma, der Titel, ist das türkische Wort für Zweitfrau) für ihren Mann aus. Da die Familie in Österreich lebt, muss die Angelegenheit vertuscht werden. Ayse heiratet offiziell den ältesten Sohn der Familie, wird natürlich vom Rest der Familie, vor allem von den Töchtern Fatmas, nicht akzeptiert. Ein interessanter Erstlingsfilm über den in der türkischen Gesellschaft so wichtigen Schein nach außen hin, der ohne Rücksicht auf Verluste gewahrt werden muss. , Kuma` wurde schon im Panorama der diesjährigen Berlinale gezeigt und hat hier in Graz seine Österreich-Premiere.