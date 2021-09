Deutschland schickt "Ich bin dein Mensch“ ins Oscar-Rennen

Die Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader („Unorthodox“) erzählt von einem Experiment: Die Wissenschaftlerin Alma soll einen Roboter als Lebenspartner testen. Der Film wirft mit großer Leichtigkeit elementare Fragen auf: Was braucht der Mensch? Was macht uns überhaupt zum Menschen? Und wie erstrebenswert ist Glück? Als Kulisse dient die Berliner Museumsinsel mit dem Pergamonmuseum. Am Ende soll Alma ein Gutachten schreiben und beurteilen, ob es in Zukunft erlaubt sein sollte, dass Roboter zum Beispiel heiraten.

Die Auslandsrechte für „Ich bin dein Mensch“ wurden in über 60 Länder verkauft. In den USA bringt Bleecker Street Media den Film - nach seiner Nordamerika-Premiere auf dem Filmfestival in Toronto - am 24. September landesweit in die Kinos.