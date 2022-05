Deutscher Kabarettist Florian Schroeder: "Die Österreicher sind erfrischend härter"

Ein Auftritt in Berlin ist sicherlich anders als einer in Wien. Was unterscheidet den deutschen vom österreichischen Humor? Oder machen Sie da keine Unterschiede?

Die Unterschiede zwischen deutschen und österreichischen Humor sind riesig. Die Österreicher sind bedeutet abgründiger, mutiger, bitterer und auch böser. In Deutschland neigt man gerne zum Konsens und bleibt volkstümlich, möchte niemandem richtig wehtun. Da sind die Österreicher erfrischend härter.

Sie bezeichnen sich selbst als Sandwichgeneration: Anfang 40, „zu alt für Fridays for Future, zu jung, um so ein richtiger Arschloch-Boomer zu sein“, wie sie selbst sagen. Was zeichnet diese Sandwichgeneration aus, womit hat sie zu kämpfen?

Die Sandwich-Generation wollte immer alles perfekt machen. Sie war Generation Praktikum und hatte den Eindruck, sie müsse besonders hart kämpfen, um dahin zu kommen, wohin sie will. Zugleich hat sie damit höchste Ansprüche an sich selbst und andere entwickelt. Das macht sie manchmal verbissen und etwas angestrengt perfektionistisch.