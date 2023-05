Österreicher Kammerer bei Deutschem Filmpreis ausgezeichnet

Bereits Oscar-prämiert

Der Film hatte im März in den USA bereits vier Oscars gewonnen. In Berlin wurde er am Freitagabend etwa für Musik, Kameraführung und Tongestaltung geehrt. Auch die beiden Darstellerpreise gingen an den Film. Neben Kammerer wurde auch Albrecht Schuch als bester Nebendarsteller mit einer Lola geehrt. Die Lola in Bronze ging an den Thriller "Holy Spider" über einen Frauenmörder im Iran.

Die Auszeichnung für den Dokumentarfilm ging an "Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen". Bester Kinderfilm wurde "Mission Ulja Funk". "Die Schule der magischen Tiere 2" erhielt eine Auszeichnung als besucherstärkster Film. Schauspielerin Jördis Triebel wurde als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "In einem Land, das es nicht mehr gibt" geehrt.