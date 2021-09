Deutscher Buchpreis: Helfer und Gstrein auf der Shortlist

Mit Monika Helfer ("Vati") und Norbert Gstrein ("Der zweite Jakob") haben es zwei Österreicher in die Endauswahl für den Deutschen Buchpreis 2021 geschafft: Auf der am Dienstag bekannt gegebenen Shortlist finden sich weiters noch Christian Kracht mit "Eurotrash", Thomas Kunst mit "Zandschower Klinken", Mithu Sanyal mit "Identitti" sowie Antje Rávik Strubels "Blaue Frau". Der Sieger oder die Siegerin wird am 18. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verkündet.