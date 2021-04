Designexpertin Lilli Hollein wird neue Chefin des MAK

Biografisches

Lilli (eigentlich Karoline) Hollein wurde 21. Juli 1972 in Wien geboren. Ein Studium für Industrial Design an der Universität für Angewandte Kunst schloss sie 1999 ab, zusätzlich studierte sie noch Psychologie an der Uni Wien. Seit 1994 organisierte Hollein Ausstellungen, unter anderem zur Designgruppe Memphis in der Kunsthalle Krems 2002. 2007 war sie Kommissärin des österreichischen Beitrags "feld72 - urbanism for sale" bei der 7. Architekturbiennale Sao Paulo. Dazu schrieb sie immer wieder Beiträge für Magazine und Fachzeitschriften im Bereich Design.

2007 gründete Hollein gemeinsam mit Tulga Beyerle und Thomas Geisler die "Neigungsgruppe Design", die zur treibenden Kraft der "Vienna Design Week" wurde. Die Leitung des Festivals, das heuer ab 24. September stattfinden soll, wird der bisherige Vize-Direktor Gabriel Roland übernehmen.

Als Expertin sitzt Hollein in diversen Beiräten und Preisjurys. In den Bundesmuseen war Hollein zuletzt Mitglied im Kuratorium des mumok und des MAK, die letztgenannte Funktion legte sie im Februar zurück. Holleins Bruder Max leitet seit August 2018 das Metropolitan Museum of Art in New York.