Der vergessene Popstar: "Sugar Man" Sixto Rodriguez 81-jährig verstorben

Was der Sänger nicht wusste: Es sollte sich anderswo ein Kult um seine Musik entwickeln, etwa in Australien und in Südafrika. Auch die Sampling-Kultur von HipHop-DJs holte den Mann mit der eindringlichen Stimme wieder ans Tageslicht. Lange Zeit wusste allerdings niemand, wer Rodriguez war und ob er noch lebte.

Erst die Doku "Searching for Sugar Man" (2012) verband die vielen Punkte und holte den Sänger wieder ans Tageslicht. Der Film erhielt einen Oscar und machte die Geschichte weltweit bekannt. Rodriguez ging in der Folge auf Tour und war von seiner Wirkung in anderen Erdteilen überrascht.