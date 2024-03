„Der Verein“ im Schauspielhaus: „Natürlich war das Missbrauch“

Von: Susanne Zobl

Wie kann man auf eine Kindheit zurückblicken, die geprägt war, von der Liebe der Mutter, die eigentlich nur das Beste gewollt hat und ausgerechnet damit das Schlimmste bewirkt hat?

Die Rede ist von einem Mann, der in einer sektenartigen Gemeinde aufgewachsen ist, in der Band geschätzt wird, sich gut in der Gemeinschaft aufgehoben fühlt, bis er entdeckt, dass er sich zu seinem Geschlecht hingezogen fühlt. Das aber gilt als große Sünde.