Theater in der Josefstadt: Der wahrhaftige Ort des Widerstands!

Schattendorf als Zitat

„Leben und Sterben in Wien“ nennt sich die Geschichte, die Thomas Arzt erzählt. Mit dem Actionthriller „Leben und Sterben in L. A.“ hat das Stück eher weniger zu tun. Es spielt, laut Angabe, „zwischen Jänner 1927 und Februar 1934“. Aber eigentlich spielt es nur von Jänner bis Juli 1927 (also von der Schießerei in Schattendorf, auf die nicht näher eingegangen wird, bis zum Justizpalastbrand). Und – nach der Pause – sieben Jahre später.