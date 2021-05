Der Vater aus "Ein Hund namens Beethoven": Charles Grodin gestorben

Charles Grodin, der als Vater in "Ein Hund namens Beethoven" und in Filmen wie "Die Frau in Rot" oder "Midnight Run" zu einem bekannten Gesicht auf den Leinwänden und im Fernsehprogramm wurde, ist tot. Der Schauspieler starb laut New York Times 86-jährig.

Er war vor allem in Komödien der 80er Jahre bekannt, wie etwa "Liebling, hältst Du mal die Axt?" oder "Filofax – Ich bin du und du bist nichts". Der Darsteller war auch am Broadway und im Fernsehen (mit einer eigenen Talkshow) aktiv.