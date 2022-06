„Der Untergeher“ als Highlight beim Theaterfestival in Neapel

Genie, Kunst und Neid: Das Drama um den im Selbstmord endenden Klaviervirtuosen Wertheimer, Protagonist von Thomas Bernhards Künstlerroman „Der Untergeher“, ist ein Highlight beim Theaterfestival in Neapel, das bis zum 12. Juli im Museum und im Park des Schlosses Capodimonte läuft. Der Hof des Königspalastes der Bourbonen verwandelt sich dabei in einen intimen Konzertsaal, in dem Regisseur Federico Tiezzi eine Tragödie um Kunstbesessenheit und Künstlerwahnsinn inszeniert.

Bernhards Geschichte dreier befreundeter Musiker, dem Pianisten Glenn Gould, dem Wiener Wertheimer und dem Ich-Erzähler, die bei Horowitz in Salzburg studieren, wird in der für die Bühne adaptierten italienischen Version von Festivalleiter Ruggero Cappuccio unter dem Titel „Il Soccombente“ zu einem Monolog, in dem das Thema Freundschaft, das Rätsel des Versagens, die Unmenschlichkeit der Kunst und die Unmöglichkeit, wirklich tiefe Beziehungen mit den Mitmenschen aufzubauen, im Vordergrund stehen.