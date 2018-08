Der Unermüdliche: Produzenten-Legende Artur Brauner wird 100

In „ Morituri“ erzählte Brauner 1948 von den NS-Verbrechen in Konzentrationslagern, Klaus Kinski hatte darin seine erste Filmrolle. Doch die Geschichte sorgte so kurz nach Kriegsende für Entrüstung, der Film wurde vielerorts vom Spielplan genommen. Brauner orientierte sich in der Folge verstärkt an dem, was das Publikum wollte: Unterhaltung.

Mit Heimat- und Musikfilmen bediente er das Bedürfnis nach Realitätsflucht, verwirklichte aber auch anspruchsvolle Projekte. Die CCC-Studios wurden zum kleinen Hollywood Deutschlands, mehr als 700 Filme entstanden hier. Darunter „Der brave Soldat Schwejk“, „Dr. Mabuse“, „Die Nibelungen“ und der letzte Film mit Romy Schneider, „Die Spaziergängerin von Sans-Souci“.