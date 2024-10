Der Name Unseld ist Geschichte - Ende einer Ära bei Suhrkamp

Es war einmal, dass Marcel Reich-Ranicki fast täglich anrief und von den Lektoren seines Vertrauens den neuesten Klatsch und Tratsch hören wollte: "Was gibt es Neues in der Lindenstraße?". Mit der Lindenstraße meinte Reich-Ranicki (1920-2013) im Gespräch mit Raimund Fellinger (1951-2020) nicht die ARD-Serie. Die Lindenstraße 29-35 war damals die Adresse der Zentrale des Suhrkamp-Verlags, in Frankfurt am Main.

Lang ist es her. Der damalige Hauptsitz im Frankfurter Westend wurde längst abgerissen. Seit 2010 sitzt der 1950 von Peter Suhrkamp (1891-1959) gegründete Verlag, den nach dessen Tod jahrzehntelang Siegfried Unseld leitete und der das intellektuelle Klima lange Zeit prägte, in Berlin. Dort in der Torstraße gibt es jetzt einiges Neues.