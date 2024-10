Erwin-Wurm-Skulpturen fürs Parlament: Ein Deal mit Hand und Fuß

Man konnte sich über den arrogant wirkenden Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) trefflich echauffieren. Denn man traute ihm aufgrund seiner blasierten Selbstdarstellung in den Medien zu, das Recht in seinem Sinne zu beugen – und eigenmächtig Entscheidungen zu treffen. Im Herbst 2022 war daher die Aufregung groß, als der Standard die Kunstankäufe für das renovierte Parlamentsgebäude – das Vorhaben war bereits fünf Monate zuvor kundgetan worden – skandalisierte.

Doch mit der offiziellen Wiedereröffnung im Jänner 2023 verstummten die Kritiker: Die Kunstwerke von Peter Kogler, Brigitte Kowanz, Eva Schlegel, Heimo Zobernig, Esther Stocker und vielen anderen, zum Gutteil eigens für bestimmte Räume im Parlament geschaffen, sind eine exzellente Ergänzung und ein frischer Kontrapunkt zum historistischen Prunk. An sich hatte Hans-Peter Wipplinger, Chef des Leopold Museums, als von Sobotka bestellter Kurator auch den Platz bespielen wollen: Vorgesehen waren je eine Skulptur von Joannis Avramidis und Erwin Wurm. Doch die Stadt Wien verweigerte ihre Zustimmung. Die Begründung schien fadenscheinig – und war vielleicht parteipolitisch motiviert.

Sobotka nahm die Entscheidung zur Kenntnis, hielt aber an der Idee, Erwin Wurm in das Gesamtkunstwerk Parlament einzubinden, fest. Der aus Bruck gebürtige Bildhauer ist ja nicht niemand, sondern international gefragt wie kein anderer Österreicher (die Albertina richtete zu dessen 70. Geburtstag im Künstlerhaus eine bis 5. März laufende Retrospektive aus). In den letzten eineinhalb Jahren gab es daher mehrere Gespräche über einen Ankauf von Skulpturen.

© REUTERS/Leonhard Foeger Echt fett: Albertina-Chef Klaus A. Schröder mit Erwin Wurm

Die Wahl fiel schließlich auf zwei „Skins“: Die weiß lackierten Aluminium-Abgüsse bestehen aus bekleideten Gliedmaßen – mit Hand und Fuß, aber ohne Arme und Beine, also nur aus der Hülle. Doch Wurms haben einen stolzen Preis: Die eine „Skin“ wird im Kunsthandel um 300.000 Euro angeboten, die andere um 280.00. Eine Summe von 560.000 Euro wäre jedoch nicht argumentierbar gewesen. Man einigte sich schließlich, so Wurm, auf 240.000 Euro für beide Werke exklusive Mehrwertsteuer. „Ich teile das Geld mit meinem Galeristen“, sagt der Künstler zum KURIER. „Und die Herstellung der Aluminium-Skulpturen ist sehr teuer. Mir bleiben daher nur 20 Prozent. Und damit bezahle ich meine Mitarbeiter.“ Wurm lebt von seiner Arbeit und bezieht – das betont er immer wieder – keine Subventionen. Er arbeitet ohne Berührungsängste auch für die Kirche („Fastentuch“ im Stephansdom 2021) und die Politik, achtet aber auf Äquidistanz: Josef Ostermayer gab als Kulturminister einen monströsen Strickpullover in leuchtendem SPÖ-Rot in Auftrag; für die ehemaligen ÖVP-Landeshauptmänner Erwin Pröll und Hermann Schützenhofer schuf Wurm ähnliche Wandbespannungen – in Blau-Gelb und sattem Grün.

© Kurier/Deutsch Gerhard Echt riesig: Josef Ostermayer mit „Sozialistenpulli“ (2015)