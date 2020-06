Der Maler-Star, der keiner sein will

180 Werke aus allen fünf Jahrzehnten des künstlerischen Schaffens Richters bekamen die Besucher in der Tate zu sehen: Seine berühmten "abgemalten" Fotografien, durch Verwischen verfremdet; "zerstörte", dekonstruierte Landschaften und Städte wie "Mondlandschaft" und "Seestück"; Richters graue Bilder ("die einzige Farbe, mit der sich das Elend des Lebens darstellen lässt"); auch die Farbfeuerwerke seiner großen abstrakten Gemälde wie "Gelbgrün" oder " Chinon". Und riesige Glasskulpturen – alles perfekt präsentiert in der Tate.



Wie ein roter Faden zieht sich die Auseinandersetzung mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts durch Richters Werk: Der Zyklus "18. Oktober 1977" thematisiert auf fünfzehn Leinwänden – gemalt nach damals erschienenen Pressefotos – das Ende der RAF-Terroristen rund um Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof. Das Gemälde "September" über die Terroranschläge in New York am 11. September 2001 – entliehen aus dem New Yorker Museum of Modern Art – schließt den vorläufigen Kreis der Gewalt, den Richter abbildet.



Wie der wortkarge Künstler auf Fragen nach seinem Oeuvre reagiert, war in London auf Videos zu sehen: Er verfolge keine Absichten, kein System, keine Richtung; er habe kein Programm, keinen Stil, kein Anliegen, erklärte Richter da. "Ich mag das Unbestimmte und die fortwährende Unsicherheit. "



Susanne Lintl



INFO: " Gerhard Richter – Panorama": 12. 2.–13. 5., Berlin, Neue Nationalgalerie. Ab 6.6. ist die Schau im Centre Pompidou Paris zu sehen.