Der literarische Lebensmensch

ist ein Mann der vielen Talente. Er war Juniorweltmeister im Scrabble, hat Abschlüsse der Französischen Eliteunisundund arbeitete als Lehrer in. Zu schreiben begann er früh, schickte seinen ersten Roman "Das Badezimmer" an den Schriftsteller, über dessen Umweg das Manuskript beim legendären Verlag "Éditions de Minuit" landete, derseit 1985 publiziert. "Ich war kaum dreißig, da wurde meine Arbeit von 25-jährigen Studenten an der Uni besprochen, das gefiel mir", erinnert sichschmunzelnd.

In Deutschland wurde er zunächst bei Hanser, dann bei Suhrkamp verlegt, wo ihn Joachim Unseld, Sohn des legendären Verlagschefs Siegfried Unseld, übersetzte und förderte. Das Zerwürfnis der Familie hatte auch Folgen für Toussaint:"Als Joachim den Verlag verließ, sprach niemand mehr von meinen Büchern, ich verschwand in Deutschland zehn Jahre in der Versenkung. Bis Joachim Unseld mit der Frankfurter Verlagsanstalt seinen eigenen Verlag gründete und meine Bücher dort publizierte."