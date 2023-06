Der letzte Regisseur der "Nouvelle Vague": Jacques Rozier ist tot

"Adieu Philippine ist der einzige Film Roziers, der es halbwegs in den Kanon der Filmgeschichte geschafft hat, ein Nebenklassiker der Nouvelle Vague, in dem wie sonst nur in À bout de souffle (Klassiker von Jean-Luc Godard, Anm.) so ziemlich alles auf den Kopf gestellt wird, was an Konventionen nur existierte", schrieb der deutsche Kulturwissenschafter Ekkehard Knörer 2014 in einem Aufsatz über Roziers Werk. Das Leichte, Tänzerische, das aber auf exakter Vorarbeit beruhte, war demnach ein Merkmal seiner Arbeit. "Plots im weiteren Sinn also existieren. Sie gelten nur nichts. Was man erinnert aus diesen Filmen, sind Segelbootfahrten, ist das Streifen durch die Stadt, das Herumsitzen beim Essen am Tisch, sind Aufbrüche und Ankünfte und Abschiede, ist vor allem: Bewegung. In Zügen, auf dem Boot, mit dem Auto, im Bus, im Flugzeug."

Roziers Ruf hielt sich in Cineastenkreisen, reichte aber selten darüber hinaus. Insgesamt fünf Langfilme umfasst das Werk des Regisseurs, der in den 1960ern bei zahlreichen TV-Filmen Regie führte und 1983 Mitautor des Drehbuchs zum deutschen Film "Frevel" war. 2001 war er zuletzt zur Präsentation des Films "Fifi Martingale" öffentlich präsent. Später berichtete seine Assistentin Michèle Berson von heftigen Auseinanadersetzungen mit seiner Ex-Frau, der sie Freiheitsberaubung unterstellte. Berson war es auch, die nun die Nachricht von Roziers Ableben zuerst auf Social Media-Kanälen veröffentlichte.