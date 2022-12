"Der Kaiser" auf Sky: Film über Franz Beckenbauer feierte Premiere in München

"Der Kaiser" feierte am Donnerstagabend seine Weltpremiere in der Astor Filmlounge im Arri in München. Der Film von Regisseur Tim Trageser zeichnet in knapp 100 unterhaltsamen Minuten den Aufstieg des Ausnahmefußballers Franz Beckenbauer an die Weltspitze nach und entwirft dabei das Bild, das vielen Fans wohl das liebste vom "Kaiser" ist: ein Genie auf dem Platz, ein Lebemann abseits davon.

Die Unklarheiten rund um die Vergabe der Deutschland-WM 2006, die das "Sommermärchen" und Beckenbauer, der es der Fußballnation bescherte, im Nachhinein überschatteten, werden dabei nicht verhandelt. "Das wäre dann auch ein ganz anderer Film", sagt dazu der Regisseur dem KURIER.