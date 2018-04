Der immer noch widerborstige Jubilar

Nicht geerbt hat Hilger die Betreuung des Nachlasses, der weiterhin in der Hand von Hrdlickas Witwe ist. Der Galerist will sich über das Verhältnis dezidiert nicht äußern und betont, dass er nur mit Werken aus seinem eigenen Bestand handle.

Hrdlicka habe Werke nie in Kommission gegeben, sondern wollte „immer gleich das ganze Honorar haben“, erzählt der Galerist. Er kaufte also bei ihm und verkaufte die Werke dann weiter. Bei Bronzegüssen wurden gewisse Auflagen (bei Kleinplastiken oft 30, bei großen Werken nicht mehr als neun) vereinbart. Aus Kostengründen wurde aber nur gegossen, was nachgefragt war. „Wir haben nach seinem Tod alles ausgießen lassen, was uns noch gehört, und kümmern uns jetzt darum“, sagt Hilger.

Das Preisniveau für Hrdlicka-Arbeiten ist heute moderat: Die größte Plastik in Hilgers Schau, der „Liegende Gladiator“ von 1988, schlägt sich mit 110.000 Euro zu Buche, Kleinplastiken sind aber schon ab 3.900 € zu haben, Radierungen zwischen 150 und 900 Euro. Auktionsergebnisse spiegeln dieses Preisniveau, wobei zuletzt nur wenige große Werke die Besitzer wechselten – etwa die Bronze „Boxer II“ um 63.000 € im Jahr 2016.