"Der Dolmetscher von Trump tat mir leid"

Kurz lehrte jahrelang an der Uni Wien und befasste sich auch in wissenschaftlichen Publikationen mit dem Dolmetschen fürs Fernsehen. „Drahtseilakt ohne Netz“ heißt bezeichnenderweise eine davon. Was im Gegensatz zum Konferenzdolmetschen im Fernsehen dazukommt: „Man weiß genau, es hören alle Kollegen zu – das bedeutet natürlich Stress.“

Groß ist die allgemeine Belustigung, wenn dann etwas schiefgeht. Etwa 2010, als beim Dresdner Semperopernball ein Dolmetscher an der Rede von Michael Jacksons Schwester LaToya scheiterte. „Mitunter hatte man den Eindruck, dass kein professioneller Dolmetscher herangezogen wurde, wenn ganz grobe Fehler passieren“, meint Kurz.