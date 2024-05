"Dein ist mein ganzes Herz": Plácido Domingo begeistert

Operalia Competition

Er beeindruckte wieder allein als Verdis Macbeth sowie in mehreren Duetten mit Sängerinnen und Sängern, bei denen der Star-Faktor sehr groß war! Denn alle von ihnen waren über Jahre Gewinner der von Domingo seit 30 Jahren geleiteten Operalia Competition. Mit der mit flexiblem, silbrigem Sopran singenden Aida Garifullina bestritt er ein Duett aus "La Traviata". Sie gefiel auch noch wunderbar mit "Casta Diva" aus Bellinis "Norma".

Gemeinsam mit Elena Stikhina war er in dem sehr einfühlsam gesungenen Duett aus „Il trovatore“ zu hören. Letztere beeindruckte noch mit „Io son l’umile ancella“ aus Cileas „Adriana Lecouvreur“. Mit Dmitry Korchak sang er das berühmte Duett aus Bizets „Les Pecheur de perles“ ungemein unter die Haut gehend. Einfühlsam erklang bei Korchak die Arie des Lenski aus Tschaikowskis „Eugen Onegin“. Mit Sonya Yoncheva erlebte man Domingo in einem Duett aus der Zarzuela „EL gato montés“ von Penella. Diese sang ätherisch schön das „Lied an den Mond“ aus Dvoraks „Rusalka“. Mit machtvollem Bass imponierte Erwin Schrott in der französischen Fassung als Philippe in Verdis „Don Carlos“.