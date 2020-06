Als Clinton zu Besuch kam, war er beim Prostata-Check

Zum Krankenbett des im Koma Liegenden kommen einer der Söhne sowie Golds letzte Frau und die gemeinsame achtjährige Tochter, ein altkluges, immer sympathischer werdendes Mädchen, das als Einzige richtige Fragen über Tod und Vergänglichkeit stellt. Außerdem finden Prominente wie Ex-Präsident Bill Clinton und Philip Roth, alles enge Freunde, den Weg ins Mount Sinai Hospital.

Wer ihn nicht besuchen kommt, sind Golds Ex-Frauen: Die vorletzte hat sich umgebracht – eigentlich wollte das Paar ja gemeinsam sterben, Eli überlebte aber.

Auch seine erste Frau kommt nicht, sie lebt, vergessen, in einem Pflegeheim. Violet wurde von Eli Gold verlassen, kaum dass er berühmt war. Dass Violet die Hauptdarstellerin in dem Roman war, der ihm Ruhm brachte, hat sie gar nicht mitgekriegt, sie hat das Buch nie gelesen. Violet ist eine von vier Erzählern, die sich anlässlich des Sterbens des Schriftstellers an dessen Leben erinnern. Sie alle zeichnen ein Bild eines Menschen, dem als Autor viel, im Leben wenig gelang.