Das teuerste Foto der Welt: 12,4 Millionen für Man Rays Rückenakt

Die beiden waren als Händler in der Modebranche zu Wohlstand gelangt und hatten zuletzt in der New Yorker Park Avenue gelebt. Gersten Jacobs war lange beim Kaufhaus Macy's tätig gewesen und starb 2019. Die Auktion der Surrealismus-Sammlung des Paares brachte nun insgesam 79,4 Millionen US-Dollar ein. Das Man-Ray-Bild überbot den bisherigen Höchstpreis für eine Fotografie eklatant - der bisherige Rekord war 2011 mit 4,3 Millionen US-$ für eine großformatige Rhein-Landschaft des deutschen Foto-Stars Andreas Gursky erzielt worden.