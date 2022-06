Das langwierige Verfahren der Rückgabe der Benin-Bronzen

Dort könnten die restituierten Objekte zukünftig im geplanten Edo Museum of West African Art (EMOWAA) in Benin-City ausgestellt werden. Das Museum wird an der Stelle des einstigen Königspalastes stehen und soll auch nicht an Nigeria restituierte Bronzen zumindest als Leihgaben beherbergen. Auch das British Museum will in dem neuen Gebäude Objekte aus seiner Sammlung ausstellen.

Um alle Benin-Bronzen zumindest digital an einem Ort zu vereinen, wurde das Projekt Digital Benin vom Museum am Rothenbaum (MARKK) in Hamburg gestartet. Auf der Online-Plattform sollen die Kunstwerke gemeinsam mit Fotos und Erzählungen virtuell erlebbar sein.