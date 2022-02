Das Geschäft mit der Kultur läuft langsam wieder an

Und vieles abseits der großen Knaller hat weiter große Schwierigkeiten: So hat etwa Woody Allen den schwächsten Kinostart seiner ganzen Karriere verzeichnet. „Rifkin’s Festival“, sein 49. Kinofilm, hat am Freitag und Samstag des Startwochenendes in Nordamerika nur verheerende 26.000 Dollar eingespielt.

Doch es gibt zumindest schon Ausreißer nach oben – und das auch abseits der nackten Zahlen. So hat Disney mit „Encanto“ – im Kino und im Streaming zu sehen – einen raren Moment geschafft, in dem die Popkultur wieder zum Gesprächsthema wurde; der Hit-Song „We don’t talk about Bruno“ aus dem Film führt die wichtigsten Charts an.