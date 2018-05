Cannes: Baby im Suppentopf in den Slums von Beirut

Sollte es so etwas wie eine „Baby-Palme“ für bestes Baby-Schauspiel geben, so wäre der Gewinner klar: Sie würde an das äthiopische Kleinkind Boluwatife Treasure Bankole – übrigens ein Mädchen – vergeben werden, das in seiner Rolle als Yonas im charmanten Zusammenspiel mit Zain für hinreißend süße Momente sorgt. Nachdem nämlich die Mutter verschwunden ist, packt Zain das Baby in eine Art Suppentopf, montiert es auf ein Skatebord und zieht es durch die Elendsviertel von Beirut. Die beiden Kinder sind einfach sensationell: Labaki folgt ihnen mit flinker Handkamera und herzzerreißender Hingabe durch eine Großstadt krasser Empathielosigkeit. Doch so dringlich sich ihr Anliegen anfühlt, spürt man doch auch eine gewisse ästhetische Kalkulation, etwa, wenn sie ihre Bilder immer wieder (durch Zeitlupe und schwellende Musik) ins pittoresk-gefällige Arthouse-Kino kippen lässt.

Da fährt der Russe Sergej Dvortsevoy schon ein härteres Programm: Seine kompromisslose Handkamera-Tour-de-Force „Ayka“ kennt keinen Ton Musik und auch keine visuelle Verschnaufpause. Eisern folgte er seiner Protagonistin Ayka, einer verzweifelten Kirgisin ohne Arbeitsbewilligung, durch ein kaltes Moskau. Ayka hat gerade ein Kind geboren und sich danach aus dem Spital geschlichen. Gequält von Schulden und endlosen Blutungen, schleppt sie sich durch russische Schneeverwehungen.

In seiner naturalistischen Formstrenge fühlt sich „Ayka“ ein bisschen an wie ein Remake von „Rosetta“ der Brüder Dardennes. Dieser Wiedererkennungseffekt schmälert die Wirkung eines ansonsten eindrucksvollen Schicksalsschlags in einem durchwegs starken Wettbewerbsprogramm, in dem heuer nicht nur alte Meister, sondern auch weniger kanonisierte Filmschaffende ihre Chance bekamen.