Filmfestival Venedig: Ein Nachtportier in Wien

Schräge Bilder aus Wien beendeten das Filmfestival in Venedig. Zu sehen waren sie in der Reihe der restaurierten Klassiker, die beim Publikum durchgehend auf großes Interesse stießen und mit einer Vorführung von „Tod in Venedig“ endeten. Nicht nur dort, auch in Liliana Cavanis umstrittenen Nazi-Sexploitation-Film „The Night Porter“ von 1974 übernimmt Dirk Bogarde – wie in Viscontis „Tod in Venedig“ – eine entscheidende Hauptrolle.

Die exaltiert-theatralisch inszenierte Geschichte spielt in Wien des Jahres 1957: Bogarde arbeitet als Nachportier namens Max im eleganten „Hotel zur Oper“ und betreut dort einsame reiche Damen. Eines Tages kommt ein berühmter Dirigent mit seiner jungen, schönen Frau zu Tür herein – und bald wird klar, dass sich die Frau und der Nachtportier von früher kennen.

„Früher“ – das ist die Nazizeit, in der Max als SS-Offizier Lucia, eine junge KZ-Gefangene, als seine Geliebte missbrauchte. Bizarrerweise beginnt Lucia (umwerfend: die junge Charlotte Rampling) erneut eine sadomasochistische Beziehung mit ihrem Peiniger. Allerdings ist Max Mitglied einer Gruppe von Nazis, die Zeugen ihrer Greueltaten eliminiert und auch Lucia loswerden möchte.

Calvanis sinistrer Sadomaso-Schocker erzählt die Vergangenheit als unterdrücktes Symptom, das im Wiederholungszwang in die Gegenwart drängt. Ausgerechnet in den Karl-Marx-Hof zieht sich der Ex-Nazi mit seiner Freundin zurück und wird schließlich selbst zum Opfer. Cavani beschwört faschistische Kontinuität im Nachkriegs-Wien, wo ehemalige Nazis ihre Westen reinwaschen und der Hotelportier nur nachts arbeiten kann, weil er das Tageslicht nicht erträgt.

Mit „Night Porter“ ging ein starker Jahrgang auf dem Filmfestival in Venedig zu Ende, das in seiner ersten Hälfte deutlich stärker war als in der zweiten.