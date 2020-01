Das Festkonzert zu 150 Jahre Wiener Musikverein

Nur drei Jahre Bauzeit, und dann war er auch schon da – der Wiener Musikverein, dieser weltweit unvergleichliche Tempel der Musik, der jedes Jahr an die 800.000 Besucher anlockt, der im gleichen Zeitraum an die 50.000 Kinder und Jugendliche an die klassische Musik heranführt. Jenes Haus also, in dem nur die Besten der Besten spielen dürfen. Ein Gebäude, dessen Zweck „die Emporbringung der Musik in allen ihren Zweigen“ ist, wie es in den Statuten der Gesellschaft der Musikfreunde steht.