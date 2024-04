Das Dorf an der 1,5-Grad-Grenze: Foto Arsenal zeigt Bilder der Klimabewegung

In einem Eintrag erklärt sie, warum gerade hier Klimaaktivisten tätig sind: Um die 1,5 -Grad-Grenze zu erreichen, müsste der Kohleabbau des Unternehmens RWE auf ein Viertel seines bisherigen Outputs schrumpfen. Die Expansion, die zum Abriss von Lützerath führte, lässt schwer daran zweifeln, dass man vorhat, dieses Klimaziel zu erreichen. Man sieht eine Art Ortsschild, auf dem „1,5 Grad-Grenze“ steht. Es gibt noch mehrere solche Schilder rund um das Abbaugebiet, erzählt Gütschow im Beitext. Aber auf denen steht „Betreten verboten“. Manchmal wirken die Bilder fast idyllisch, etwa wenn sich die Demonstranten in einer Allee versammeln. Später dann martialisch, wenn ein Auto mit Stahlträger zur Barrikade umgebaut wird. Gütschow hat schließlich auch die Zerstörung des Ortes fotografiert – es sieht wie nach einem Angriff aus.

Ähnlich im deutschen Ahrtal, in das Gütschow auch wiederholt nach der Flutkatastrophe gereist ist. Hunderte Existenzen, die wieder bei Null anfangen müssen – eingefangen in einem Foto von einem Haufen Hausrat, von Matratzen über Couchteile bis zu einem antiken Tisch. Wenn man genau schaut, sieht man, dass unter all dem ein Container steht, der die Zerstörung allein nicht fassen kann. Dass Menschen sich auch in solchen Situationen das Schöne nicht nehmen lassen, zeigt ein Foto von einer Behelfsbrücke, die mit kleinen Blumenkistln geschmückt ist.

Dass Gütschow selbst Aktivistin ist, merkt man den Texten an, aber es ist auch transparent ausgeschildert. Natürlich könnte man als ewig Skeptischer hier alle von ihr angegebenen Zahlen nachrecherchieren. Aber die Fotos aus dem Ahrtal sprechen auch so eine deutliche Sprache. Diese Bilder regen jedenfalls zum Nachdenken an. So wie jene Überlegung über die Forderung nach einer konstruktiven, nicht katastrophenfokussierten Klimawandel-Kommunikation, die einmal in Gütschows Texten vorkommt. Sie stellt sich ganz arglos die Frage: „Aber was mit den Katastrophen machen? Sie sind ja da.“