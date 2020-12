Das Christkind braucht Hilfe: Juli Zehs Weihnachtsgeschichte "Alle Jahre wieder"

Wie viel haben Ihre beiden Kinder zum Buch beigetragen?

Sie haben beim Ausdenken der Geschichte schon geholfen. Und vor allem bei den Bildern waren sie streng und wollten alles auf eine bestimmte Weise haben. Glücklicherweise ist die Illustratorin Lena so eine tolle Frau und ist auch den Vorschlägen der Kinder mit absoluter Offenheit begegnet.

Wie kritisch waren Ihre Kinder?

In einer Zoom-Konferenz hatten meine Kinder Gelegenheit, ihre Meinung zu allen Bildern (von Lena Hesse, Anm.) zu sagen. Die beiden sind 5 und 8, also genau im Alter von Kindern, für die dieses Buch gemacht ist. Ich fand es toll, dass Lena die Vorschläge berücksichtigt hat. Wie die Figuren im Buch schauen sollen, was für Kleidung sie anhaben, ob man sie voneinander unterscheiden kann. Nichts darf gruselig oder bösartig aussehen, da sind meine Kinder ganz streng. Wenn eine Figur die Augen oder den Mund zu weit aufreißt, kann das schon ein Problem sein. Ich war als Kind auch so, Bilder haben mir schnell Angst gemacht. Deswegen bin ich jetzt glücklich, dass „Alle Jahre wieder“ ein Buch geworden ist, das Kinder mit reinem Vergnügen anschauen können.

Was können Eltern von dieser Geschichte lernen?

Ich finde, Eltern sollten vor allem jede Gelegenheit nutzen, ihren Kindern etwas vorzulesen und gemeinsam Bilder anzuschauen. Man kommt sich so nahe dabei und es ist ein gemeinsames Vergnügen. Es macht Freude zu sehen, was für tolle Ideen die Kinder haben, was ihnen zu den Bildern einfällt oder wie sie eine Geschichte weiterspinnen. Eigentlich können Eltern von ihren Kindern lernen, Geschichten zu lieben.