Das Chanson ist tot, es lebe das Chanson: Rückblick auf eine Ära

Ob mit beißender Kritik wie der Belgier Brel, ob mit sanfter Anarchie wie Brassens, der überzeugt war, dass „jeder in seiner Brust eine schlummernde Revolte trägt, man muss sie nur wecken“, oder aber mit Banlieue-Slang wie der Liedermacher und Satiriker Renaud: Die Kritik am Bürger, also am Spießer, zieht sich wie eine rote Linie durch ihre Lieder.

Was hat diese Chansons von damals so unvergesslich gemacht? Der heute 98-jährige Autor und Filmemacher Georg Stefan Troller gab in seinem legendären „Pariser Journal“ schon in den 1960er-Jahren eine Antwort:

„À mourir pour mourir’ oder ,Mon histoire d’amour c’est toi’ oder ,Dis, quand reviendras tu?’ – Sag, wann kommst du wieder? Das sind ja alles Dinge, die echte Gefühle widerspiegeln.“