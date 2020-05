Michel Piccoli gestorben: Giftmischer und Papst

Von Brigitte Bardot wurde er für einen Hollywood-Produzenten verlassen, mit Romy Schneider verstand er sich ohne Worte: Michel Piccoli, eine Säule der französischen Schauspielkunst, ist tot.

Geboren wurde Piccoli 1925 in Paris, seine Eltern waren beide Musiker. Dass er Schauspieler werden wollte, stand wohl bald fest, weil er bereits als Schüler seine ersten Auftritte absolvierte.

In den letzten acht Dekaden spielte Michel Piccoli in über 220 Filmen, aber erst sein 18. Film machte ihn zum internationalen Star: An der Seite der damals immens populären Brigitte Bardot war Piccoli in Jean-Luc Godards Meisterwerk „Die Verachtung“ (1963) in seiner ersten Hauptrolle zu sehen. Als ehrgeiziger Drehbuchautor buckelt er vor einem US-Produzenten und übersieht dabei, dass seine Ehe zerbricht.