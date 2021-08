"Das Bergwerk zu Falun": In der Unterwelt eines Gothic-Nerikers

Marcel Kohler sieht ein bisschen wie Robert Smith von The Cure (in jungen Jahren) aus, er macht ein bisschen auf Lars Eidinger. Und mit ein bisschen guten Willen kann man Verbindungen zum „Jedermann“ erkennen: Der Torbern holt den Elis – und die gerne breitbeinig sitzende Lea Ruckpaul als im Leben stehende Buhlschaft folgt ihrem Geliebten nicht in den Tod.

Zunächst aber erzählt deren Großmutter die wahre Geschichte in der Version von Johann Peter Hebel. In zwei Etappen, ohne das versöhnliche Ende, aber mit Ausschmückungen: die geschichtlichen Fakten werden um Ereignisse bis 1919, also inklusive des ersten Weltkriegs, ergänzt. Motto: „It was always burning, since the world’s been turning“. Hildegard Schmahl setzt damit eines der wenigen Glanzlichter. Was auch nicht so schwer ist. Denn sie zitiert ja Hebel und nicht Hofmannsthal.

Alsdann bringt Elis dem zaudernden Bergwerksbesitzer Dahlsjö (Edmund Telgenkämper) und dessen Familie Glück. Eifrig wird die kreisrunde Mauer an der Kante der Drehbühne aufgeschichtet. Dann taucht die harsche Bergkönigin auf und bringt alles zum Einsturz. Warum sie auf Elis eine derartige Faszination ausübt, vermag Sylvana Krappatsch keine Sekunde lang zu vermitteln.