Bruckner dekonstruiert, Mahler inszeniert: Daniel Harding im Musikverein

Den Auftakt gab ein Auftragswerk an den Franzosen Thierry Escaich. Das in drei nahtlos in einander übergehende Teile gegliederte Violinkonzert „Au-delà du rêve“ („Jenseits des Traumes“) schrieb der Organist der Pariser Kirche Saint-Étienne-du-Mont für seinen Landsmann Renaud Capuçon. Es ist vor allem dem Widmungsträger zu verdanken, dass dieses leicht bekömmliche, halbstündige Opus das hielt, was dessen Schöpfer vorhatte: „das Eintauchen in eine Klangwelt“.