Daniel Brühl als Marvel-Bösewicht: „Ich bin leider ein Meister der Spoiler“

KURIER: In dem Film „Nebenan“ erzählen Sie ziemlich lustig, wie es bei Vorsprechterminen für Superhelden-Filme zugeht. Was waren dazu Ihre Erfahrungen?

Daniel Brühl: Ja. (lacht) In meinem Film habe ich alles ein wenig überspitzt und mich über alles lustig gemacht, was ich in meinem Leben schon gedreht habe – unter anderem für Marvel. Bei mir selbst lief es ja zum Glück ein bisschen anders. Mir wurde die Ehre zuteil, mich gleich mit dem großen Produzenten und Marvel-Studio-Boss Kevin Feige treffen zu dürfen. Das war vor den Dreharbeiten zu „The First Avenger: Civil War“. Er erzählte mir, dass er gerne die Rolle des Bösewicht Zemo neu beleben und ein bisschen auf mich zuschneiden wollte. Deshalb hat es mich sehr gefreut, dass sich das Geschehen in den neuen Serien-Büchern ein bisschen vom „Civil War“-Film entfernt hat. Sosehr ich das damals genossen habe und so cool ich die Figur auch in dem Film fand, hatte ich in der Serie jetzt doch eine neue Spielwiese.

In der Serie ist Ihre Rolle humorvoller angelegt. Sie treten als Baron mit Pelzkragen auf, als eine Mischung aus cool und komisch.

Ja, es ist immer erfrischend, wenn man das Ganze nicht so ernst nimmt. Für die Mission, die Zemo in „Civil War“ erfüllen musste, war die große Ernsthaftigkeit und Kälte von Zemo total gut. Aber insgesamt handelt es sich ja um Popkultur und Comicbücher. Das zu überhöhen und beispielsweise so einen Mantel mit Pelzkragen zu tragen wie aus einem typischen Comicbuch, macht natürlich total Spaß. Deswegen mach ich ja auch mit – weil es etwas völlig anderes ist als das, was ich normalerweise mache.