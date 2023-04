Damien Hirst: Riesenskulpturen in London, Riesenumsatz mit KI-Kunst

Für manche ist er der größte Zyniker der Kunstwelt, völlig außer Kontakt mit der Realität und abgehoben in die Sphäre der Superreichen, die sich seine sündteuren Werke noch leisten können. Für andere ist er ein Zeitgenosse, der die Frage, was Kunst wert ist und warum, schlauer reflektiert als andere und dabei auch näher an den technischen Trends ist als andere Künstler. Fix ist: Damien Hirst ist gut im Geschäft.

Sichtbar wird das derzeit in London, wo nun die 18 Meter hohe Skulptur "Demon with Bowl" auf dem Gelände der "Greenwich Peninsula" am Südufer der Themse aufgestellt wurde. Das Gelände, eine ehemalige Industriebrache, wurde vom Immobilienunternehmen Knight Dragon zu einem schicken Stadtviertel weiterentwickelt. Hirst, der Ende der 80er in der Gegend wohnte - und heute selbst ein umfassendes Immobilien-Portfolio sein eigen nennt - konnte hier Skulpturen aus seiner Serie "Treasures From The Wreck of the Unbelievable" aufstellen, die 2017 im Umfeld der Venedig-Biennale erstmals groß präsentiert worden war. Der "Demon With Bowl" stand damals alos Hauptattraktion im Atrium des Palazzo Grassi, dem Privatmuseum des superreichen Luxusunternehmers Francois Pinault.