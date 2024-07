Daisy Edgar-Jones ist in "Twisters" die Meteorologin der Stunde

Daisy Edgar-Jones, die britische Darstellerin, die mit der TV-Serie „Normal People“ berühmt wurde, hatte so viel Spaß bei den Dreharbeiten zu „Twisters“, der Fortsetzung des Films aus 1996 mit Pierce Brosnan, dass sie danach selbst begann, Tornados zu jagen: Die Schauspielerin, die in dem derzeit im Kino zu sehenden Film (der KURIER berichtete) die Meteorologin Kate Cooper spielt, rief Sturmjäger an, die sie beim Filmen kennengelernt hatte, und jagte mit ihnen einen Tornado von Kansas City bis Oklahoma. Sie wollte nach all den Szenen vor dem Green Screen, die in der Nachbearbeitung mit Spezialeffekten gefüllt wurden, einmal einen echten Tornado sehen.

KURIER: Sie sind für kleine, einfühlsame Geschichten bekannt. Warum der Hollywood-Blockbuster „Twisters“?

Daisy Edgar-Jones: Es hat mich fasziniert, dass Regisseur Lee Isaac Chung so einen Film machen will.

Wie unterscheidet sich der neue Film vom Original? Es ist ein Film, der im Jahr 2024, spielt, zeigt, wie das Sturmschauen jetzt ist, mit Youtube-Sturmjägern, neuer Technologie und besseren Spezialeffekten. Es fühlt sich wie ein echtes nächstes Kapitel an, während es auch so viel Liebe für das Original hat. Wir haben Dorothy (das Wettererfassungsgerät aus dem ersten Film). Wir haben Kostüme, die dem Original nachempfunden sind. Viele der Crewmitglieder, die am Original gearbeitet haben, haben auch an unserem Film mitgearbeitet, inklusive einer großen Anzahl der CGI-Spezialisten (digitale, computergenerierte Bildeffekte, Anm.).