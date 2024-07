Filmkritik "Twisters": Katastrophen-Action mit Sozialkritik

Je gefährlicher, desto besser

In der Fortsetzung agiert nun ein neues Team: Kate Cooper ist eine ehemalige Sturmjägerin, die eine Begegnung mit einem monströsen Tornado überlebt hatte und deshalb in New York City nur noch auf Bildschirmen Sturmabläufe studiert. Ihr Freund Javi überredet sie dazu, ein neues Ortungssystem zu testen, das möglicherweise in der Zukunft viele Menschenleben retten kann.

Dabei kreuzen sich ihre Wege mit Tyler Owens, dem charmanten und rücksichtslosen Social-Media-Superstar, der davon lebt, seine wirbelstürmischen Abenteuer zu posten – je gefährlicher, desto besser. Doch nun sehen sich die Protagonisten mit vorher noch nie da gewesenen, furchterregenden Phänomenen konfrontiert. Nun ja …