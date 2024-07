Neu im Kino mit Mads Mikkelsen : Der Wilde Westen liegt im Norden

Von: Gabriele Flossmann

Den aus zahlreichen Filmklassikern sattsam bekannten „Wilde Westen“ verortet der geübte Kinogeher üblicherweise westlich des Mississippi, wo der kalifornische Goldrausch im Jahr 1848 seinen Ausgang nahm und im Jahr 1890 endete. In diesen Jahren verließen immer mehr weiße Amerikaner das Land an der Ostküste und machten sich im Westen das unbesiedelte Land zu eigen. Diese Expansion in den Westen, gehört bis heute zu den Gründungsmythen der amerikanischen Nation.