Crossing Europe-Bilanz: 20.000 Besucher gezählt

Der griechische Regisseur Ektoras Lygizos hat am Samstagabend in Linz für "To agori troi to fagito tou pouliou/Boy Eating the Bird's Food" den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis erhalten. Das Werk setze sich mit den Problemen des Sozialrealismus auf einem Niveau auseinander, "das uns bisher noch nie begegnet ist", so die Begründung der Jury.